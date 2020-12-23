桃園市山地原住民選區的議員蘇志強，前年參選時，利用舉辦問政說明會時，交給李姓女子3萬元進行賄選，歷審依違反選罷法的交付賄賂罪將他判囚3年4月、褫奪公權2年，他不服提上訴，最高法院駁回定讞。已通知檢方啟動防逃。

檢方起訴，蘇是2018年桃園市議會第2屆議員選舉山地原住民之市議員候選人，與李女為結拜姊弟，蘇為求能順利當選，在2018年10月29日於桃園市復興區一家餐廳內，利用舉辦桃園問政說明會時，交付以白色信封袋包裝3萬元現金的賄款給李女，請李進行賄選。

(中時 )