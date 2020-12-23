香港人翟偉平、曾太偉在台成立「大時代」、「億高」等公司，指示台灣籍幹在台以投資黃金、白銀現貨，保證保本，在台吸金上億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署今指揮台北市調查處兵分3路搜索，約談2人在台幹部林瑞彬、黃煥晴、段人維3人到案。至於翟、曾2人在國外，檢調擇期約談，若未到案，不排除發布通緝。

檢調查出，翟偉平是香港大時代貴金屬、中國億高金業、台灣億高金業，以及台灣時代資產管理顧問實際負責人，曾太康則是億高公司登記負責人，段人維則擔任總經理特助，之後另找林瑞彬擔任台灣時代資產管理顧問有限公司掛名負責人、黃煥晴則擔任總監，翟男等人涉嫌在台組成吸金集團，招攬投資人吸金，不法所得匯至香港等海外帳戶。

檢調調查，2016至2018年間，翟偉平利用打電話方式邀集投資人參加投資說明會，找黃煥晴則當主講人，以香港大時代公司受香港證監會控管，從事投資國際現貨黃金、白銀業務，投資每單位美金1萬元，保證保本及每年配息9至43％，閉鎖期1年，投資人若招攬下線可拿獎金，總計吸金1億多元。

至於台灣億高涉吸金的部分，段人維以公司名義招攬投資，每單位美金3萬元，以此投資實體黃金方案，以保本及每年固定配息6％為餌，若有招攬下線，最高可配息18％，藉此吸金1000多萬元。

(中時 )