聽到歡愉的叮叮噹噹耶誕音樂，就知道一年一度的耶誕節又來了。人們開始用耶誕花圈、耶誕紅、耶誕樹，裝飾自己的辦公室或居家環境，而喜歡揪朋友一起熱鬧的人，早已構思該如何穿著、送禮、吃大餐，度過一個難忘的耶誕節。知名命理師楊登嵙提供6招，在燈光、飾品、衣服等方面下功夫，除了能應景外，還能成為開運關鍵喔！

一、燈光開運：

耶誕節可以用暖色系燈光裝飾耶誕樹、耶誕花圈，還可以用閃爍的方式，讓氣氛更有活力、更溫馨、更浪漫，紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等為暖色系，不可全部白、藍等冷色系。冷色系代表著冷漠、無情，在地理風水學上不利於人際關係，運勢不開。

二、飾品開運：

耶誕樹上裝飾著各種燈燭、彩花、玩具、星星，掛上各種耶誕禮物。都是代表喜氣、豐收、希望，將耶誕樹安放在大門玄關上，可以吸收耶誕節的好運氣。

三、衣服開運：

天氣寒冷，五行喜火調候，火的顏色為紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，穿著顏色鮮艷、亮麗、活潑且鬆軟衣物，讓自己心情也亮起來，開心起來，神采飛揚，好運氣就跟著來。

四、聚會開運：

不可自我封閉，好像把自己一人關在家裡，耶誕節當天可以請親朋好友來家裡坐坐、聊天，適當的聚集人氣，適宜的與朋友聚會，能讓委屈得到宣洩，內心不會孤單、寂寞，能讓你心裡充滿溫暖，有利提升運氣。

五、送禮開運：

在耶誕節那天，你就可以給你的家人，或是朋友贈送一份你為他們精挑細選的禮物，當天贈送的禮物與平時有著一些差別！因為它不僅可使對方心生愉悅，增進你與他們的感情，有送才有得，能為你帶來一些好運。

六、耶誕餐開運：

耶誕節火雞大餐是必備的，耶誕節在冬季，進行食補是為抵禦冬天的嚴寒，補充元氣，在冬季應少食生冷食物，也不宜過量的進補。一般人可以適當食用一些熱量較高的食品，可以吃些牛、羊肉，但同時也要多吃新鮮蔬菜，吃一些富含維生素和易於消化的食物。養精蓄銳，補充元氣，元氣足，神清氣爽，好運氣跟著到，不再無精打采，畏畏縮縮。

(中時新聞網)