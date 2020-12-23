台北神旺飯店年菜開賣，為擴大搶攻商機，神旺館內「潮品集」中餐廳除一口氣推出多款年菜套組與年禮組合，同時自除夕到大年初五都供應當日現做的「外帶常溫年菜」。自即日起至2021年1月28日前訂購年菜組、湯品或鮑翅禮盒，享特惠價9折優惠，年節禮盒3盒以上享特惠價9折、10盒以上85折、50盒以上8折、100盒以上75折。外帶年菜組皆為取貨當日新鮮製作，可於2021年2月11日至2月16日提貨。

神旺飯店潮品集餐廳推出即食享用的外帶年菜則有三款選擇，適合小家庭的「旺福年菜組」，售價9,800元，菜色包含潮州滷鵝拼、海參炆鮑片、XO醬爆蝦球、中式煎牛柳、清蒸活石斑、金銀蒜燉全雞，另贈桂圓核桃年糕禮盒。同樣是五菜一湯的升級版「鴻運年菜組」售價16,800元，豐富佳餚包含：潮州滷鵝拼、蜜椒羊小排、鵝掌炆鮑片、上湯彩椒焗龍蝦、干煎大銀鯧、原窩燉排翅，同樣贈桂圓核桃年糕禮盒（價值760元）。

另有可供十人分享、適合家族聯合聚餐的「團圓桌菜」，內容包含潮州滷鵝拼、紅燒燴排翅、海參智利鮑、宮保明蝦球、清蒸海上鮮、蜜椒牛小排、鮮竹笙金湯娃娃菜、荷葉糯米飯，共七道精選菜色、一盅豪華燉湯與桂圓核桃年糕，售價21,800元。潮品集外帶年菜皆以耐高溫微波器皿盛裝，並贈環保保溫提袋，不僅方便攜帶，更可輕鬆加熱，在家就能輕鬆享用道地潮州美食。

冬日圍爐，燉湯不可少。神旺潮品集推出用料豪華的「潮式極品佛跳牆」以老母雞、金華火腿精熬高湯底，集結珠婆海參、取自珍稀海魚肚製成的花膠、完整金山勾翅、原粒鮑魚、大塊干貝等各種高檔食材於一盅，一次盡享山珍海味，可供八至十人分享，售價23,800元。另有連年熱銷，以火腿、豬後腿肉、老母雞、排骨熬煮十多小時的精華上湯，加入頂級金山勾魚翅與土雞腿肉燉煮的「原窩雞燉翅」，和精燉高湯加入新鮮蟲草、排骨酥、豬腳、筍乾、北菇、枸杞、芋頭、栗子等精選食材細火慢燉的「八仙一品佛跳牆」，8人份，7,800元起。

神旺飯店年節伴手禮則有媒體評比冠軍「港式蘿蔔糕」、象徵步步高升的「桂圓核桃年糕」以及可一次享受「桂花酒漬栗子」以及「香蕉蜜香紅茶」的雙拼甜品「太極年糕」。

過年就是要熱鬧辦桌，神旺今年推出適合多人分享的「團圓桌菜」，每套共十人份，由潮品集行政主廚精選菜單中最受歡迎的七道潮州料理，再搭配暖心燉湯，讓食客在繁忙年節無須備料開伙，也能愜意品嚐五星美味。

售價21,800元的「團圓桌菜」由50年鎮店老滷拼盤領軍，鹹香好味的滷水花生與以細膩刀工片下0.3公分厚的鮮嫩鵝肉，蘸上特製鵝醋，是您不可錯過的獨家好味。另道「海參智利鮑」選用膠質豐潤的海參，搭配紅燒扣燉的智利鮑，雙享豪華海味，是海鮮控必嚐料理。色澤艷紅喜氣的「宮保明蝦球」則以中餐廳常見的料理手法進行烹調，主廚特別挑選蝦肉飽滿厚實的大尾明蝦，搭配乾辣椒、花生粒、青蔥等佐料爆炒，鹹香開胃的辛辣滋味，最是誘人。多汁噴香的「蜜椒牛小排」是以潮品集特調的蜂蜜黑胡椒醬賦味，並搭配洋蔥拌炒增香，彈嫩肉質搭上迷人醬香，令人吮指回味。象徵年年有餘的「清蒸海上鮮」嚴選碩大霸氣的石斑，鮮活蒸煮，肉質緊實甘美。「鮮竹笙金湯娃娃菜」則是選有雪裙仙子、菌中皇后之稱的鮮竹笙入饌，搭配色澤金黃討喜的南瓜，以及鮮嫩娃娃菜以高湯扣煮。主食「荷葉糯米飯」軟Q圓糯米吸飽荷葉馨香，搭配特製臘腸、香菇和蝦米，香氣四溢富年味。年節必備的豪華燉湯「紅燒燴排翅」則是以熬煮數十小時的精華上湯煨煮頂級中鰭翅的一盅美味湯品。最後品嚐桂圓核桃年糕，為新春饗宴畫上甜蜜句點。

神旺飯店春節限定的「潮式極品佛跳牆」用料奢華豪氣，採限量供應方式，推出多年深獲消費者及美食家好評、獲獎無數。高湯以老母雞、金華火腿、排骨、後腿肉整日熬燉，添加多款頂級食材，如極品花膠、高級冬蟲夏草、厚實珠婆參、金山勾翅、足粒鮑魚等。各種乾貨食材須以經驗細心發製，並適時以薑、蔥、酒燙過處理以完全去除腥味，達到最佳口感。再與干貝、小土雞等食材蒸煮八小時，令各種食材菁華皆盡釋出，湯清而膠濃，入口齒頰留香、入喉韻味十足、入腹暖身暖胃。每盅特價23,800元。另一頂級湯品「原窩雞燉翅」，則是以金華火腿、豬後腿肉、老母雞、排骨熬煮十多小時的鮮美上湯，加入頂級金山勾翅與土雞腿肉，同樣費時費工，燉煮出融會各式精華的湯品，每盅特價13,800元。經典款的「八仙一品佛跳牆」，以老母雞、金華火腿精燉高湯，佐新鮮蟲草、智利鮑、蹄筋、排骨酥、豬腳、北菇、枸杞、芋頭、栗子、鳥蛋，等精選食材，細火慢燉，成就鮮美滋味，每盅7,800元。

(工商 )