櫃買中心23日表示，台股指數型商品再添生力軍，永豐金證券推出今年第二檔ETN產品-「永豐金櫃買富櫃200報酬指數單日正向2倍」ETN（02003L，簡稱永豐富櫃200正2N），將於周五（25日）於上櫃掛牌交易，發行期限2年、發行價格5元、投資手續費僅需1.50％（逐日反應至指標價值內扣除），小資族只需五千元即可輕鬆投資櫃買前200大成分股正向2倍槓桿的投資。

永豐金證券衍生商品部副總經理白清圳表示，永豐富櫃200正2N以櫃買富櫃200報酬正向2倍指數為追蹤標的，適合看好中小類型股高成長力的投資人參與；櫃買富櫃200指數今年表現強勁，帶動6月中掛牌的永豐富櫃200N（020017）自掛牌以來至11月底上漲20.98％，表現不俗。永豐金證券為提供投資人更多元的投資工具，因此推出相同連結標的的正向2倍槓桿型ETN，協助投資人靈活操作。

ETN具有投資成本低、產品透明度高、交易便利與證券交易稅僅千分之一等優點，最重要的是由發行人全額支付追蹤指數的報酬，在不考慮投資手續費之下，不會有指數追蹤誤差的存在，可以貼緊反應指數的績效表現。

富櫃200報酬指數涵蓋櫃買市場前200名企業，是最具代表性的台灣中小型股票投資參考指標，根據櫃買中心資料統計，截至11月底，「櫃買富櫃200報酬正向2倍指數」近一個月漲幅為19.68％，優於集中市場加權報酬指數的9.38％，成為投資人追蹤中小型股票趨勢的熱門指標，前三大產業包括半導體業、生技醫療業及電子零組件業；前十大成分股為穩懋、環球晶、世界、合一、中美晶、譜瑞-KY、新普、群聯、寶雅及頎邦。

櫃買中心提醒，ETN不是保本商品，過去指數表現不代表未來投資報酬，並且可能因市場波動等因素而產生投資損失，或可能因觸及強制贖回條款而提前到期。投資人在買賣前應詳閱公開說明書，或上櫃買中心「ETN專區」及各大券商網站查詢基本資料及相關條款等資訊。

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