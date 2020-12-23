對於紐西蘭籍機師（案765）成為防疫破口，造成台灣又出現一例新冠肺炎本土病例，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥23日表示，已要求民航局從現有的民航法規研究，相關處罰辦法本周就要出爐。
至於是否要向該機師所屬的航空公司究責？陳宗彥說，指揮中心認為要針對「航空公司的管理」進行處罰，「罰款是一項，對航班做處分也是一項」，將由民航局從既有的民航法規去研議。
(工商 )
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對於紐西蘭籍機師（案765）成為防疫破口，造成台灣又出現一例新冠肺炎本土病例，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥23日表示，已要求民航局從現有的民航法規研究，相關處罰辦法本周就要出爐。
至於是否要向該機師所屬的航空公司究責？陳宗彥說，指揮中心認為要針對「航空公司的管理」進行處罰，「罰款是一項，對航班做處分也是一項」，將由民航局從既有的民航法規去研議。
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