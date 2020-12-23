港股連跌三日後，23日隨A股回升，半日反彈過百點。恒指低開36點，甫開曾跌47點，見26,071點半日低，之後回升，臨近中午最多升125點，高見26,244點。恒指中午報26,235點，上漲116點，漲幅為0.44％。大市半日成交額為617.78億港元。

截自23日下午2時47分，恒指上漲0.67％至26,295點。

香港信報報導，國企指數23日半日收報10,457點，漲73點，漲幅為0.71％；恒生科技指數創一個半月高，半日升2.4％，報8,386點。

個股方面，小米新手機小米11系列28日登場，股價臨近中午升至31港元之上市新高，半日升4.4％，報30.95港元，成交居首，達40.64億港元。

第二大成交為騰訊，半日跌0.3％，報571港元。吉利漲5.9％，為半日表現最好藍籌。中生製藥跌1.4％，為藍籌股表現最差。

(工商 )