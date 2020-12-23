瞄準台灣宅食經濟商機，入台4年的日本一蘭拉麵宣布正式推出，只須微波加熱即可即時享用的「一蘭拉麵 創業以來~使用生麵」，即日起在一蘭拉麵台灣台北本店與台灣台北本店別館限量販售，售價288元，內有天然豚骨湯、生麵、蔥花、叉燒、赤紅秘製醬汁。消費者買回家只要使用微波爐（500W）加熱7分30秒即可食用。一蘭拉麵表示，新品的湯頭與油濃度皆為正常濃度，赤紅秘製醬汁則為1/2。

一蘭拉麵入台邁入第四年，直至今日仍須排隊等候。一蘭表示，公司持續接到不少消費者要求「希望在家也能吃到一蘭拉麵」，但因「天然豚骨拉麵」所使用的超生麵是經過繁瑣的製造過程而製成，一蘭堅持只提供拉麵在最美味的狀態呈現，所以未能回應顧客想外帶回家微波的需求。

一蘭拉麵表示，因生活型態的改變，使得外帶與外送需求暴增，然而外帶與外送的賞味期限又較為短促，為了能夠因應此改變，一蘭開始著手研發在家或辦公室只須微波加熱，即能立即品嚐熱騰騰的一蘭拉麵。在經過專屬職人進行反覆的調整及改良與不斷地研究之下，終於完成了絕對能得到顧客掌聲的微波專用麵條，搭配上店舖所使用的天然豚骨湯（每日由日本直送）及叉燒等配料，終於成功研發推出與店舖同樣美味拉麵。

一蘭拉麵表示，這是一蘭台灣初次嘗試讓顧客不在店舖也能享用到與店舖相同的拉麵。藉由此契機，希望台灣的一蘭粉絲在家或辦公室，只須簡單地使用微波爐加熱，即能細味品嚐一蘭對美味的堅持。

(工商 )