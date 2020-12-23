社群網路服務商推特今天表示，美國總統川普政府2021年1月20日卸任時，推特不會將原政府官方帳號的數百萬跟隨者自動轉給繼任的拜登政府，而是提供用戶是否持續追蹤的選項。

法新社報導，推特（Twitter）這一步，將影響於新舊任總統交接時易主的政府官方帳號，好比代表白宮的@WhiteHouse以及代表美國總統的@POTUS等。

然而，推特的決策並不會影響川普個人帳號。川普經常透過個人@realDonaldTrump的帳號向他8800萬名跟隨者發文。

自總統大選結果底定以來，推特就在準備帳號交接事宜，還指川普成為一般公民之後，在平台的言論就不再享有先前推文因具新聞價值所享有的遊走空間。

推特11月時即表示，川普享有的特殊待遇，都將隨著他總統任期結束而告終。

根據推特說法，新舊政府交接影響的帳號還包括副總統帳號@VP、美國第一夫人帳號@FLOTUS、白宮發言人帳號@PressSec、內閣帳號@Cabinet與白宮西語帳號@LaCaSaBlanca。

(中央社)