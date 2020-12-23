外傳染疫的紐西蘭機師曾到兄弟飯店，兄弟飯店今天受訪強調，經過調查後發現，紐西蘭機師僅有停車，並未進入兄弟飯店消費；飯店每天都有消毒，目前館內人員也無異狀。

長榮航空一名紐西蘭籍機師確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），早已出現咳嗽症狀卻不戴口罩，甚至在自主健康管理期間違規進出百貨公司、大賣場等公共場所，疫調也不誠實，不僅屢次違反防疫規定，甚至造成2名同事及1名友人感染，也讓台灣零本土案例紀錄在253天止步。

對網傳染疫的紐西蘭機師曾到兄弟飯店，兄弟飯店今天接受電話訪問時表示，消息曝光後，內部也有調查，發現該名機師的確在12月9日有到過停車場停車，到附近餐廳用餐，但並未進到飯店消費。

兄弟飯店說，該名機師經過的區域有限，碰觸到的就是車道口負責量體溫的服務人員，以及從大廳到地下室的電梯等。

兄弟飯店指出，由於全館每天都有消毒，消費者較常接觸到的公共區域，包含電梯按鈕、扶手等則是每小時或不定期消毒，加上目前館內所有人員都無異常，呼籲消費者不用擔心。

另外，莫凡彼餐飲集團也發出聲明表示，12月22日接到衛生局告知後，就已經立刻執行餐廳全面大消毒，餐廳服務人員也全程戴口罩，餐具及桌面也都徹底清洗並消毒，目前服務人員身體狀況都健康良好，餐廳對於防疫措施一律都是嚴格執行，請消費者安心消費。

(中央社)