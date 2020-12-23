福林國小由5年級為主體的福林白隊在諸羅山盃高年級組過關斬將，早場以2比1擊敗NBA港湖社區紅隊，前進8強寫下福林白隊史最佳，其中先發投手白承晏功不可沒，完投6局只失1分，他賽後也笑說對自己表現很滿意。

福林國小少棒隊共有3支隊伍參賽，其中福林黃隊由3、4年級組成，參加低年級組，高年級組則分為5年級的福林白隊以及6年級的福林藍隊，不過藍隊稍早被淘汰，福林白隊總教練章子健說，「沒有料到能進8強，這是福林白隊第一次，這批小朋友守備穩定，不會犯大錯，所以也不容易失分，我們是以守備取勝的。」

擔任先發的白承晏今日一夫當關，完投6局僅被敲3支安打、失1分，另有5次三振，其中前4局沒被敲任何安打，綽號「白白」的白承晏賽後也露出笑容，「覺得自己今天表現很好，因為沒有保送也沒有被連續安打。」此外白承晏也在第2局得點圈有人時突襲短打，攻下福林白隊首分，同時也是勝利打點。

白承晏身高140公分，他表示在全隊14人中身高算是倒數的，但總教練章子健稱讚白承晏雖然球速不快，但是準度不錯，再加上左投優勢，與前職棒球星沈鈺傑之子沈立宸2名左投與是陣中重要的投手戰力，而沈立宸此戰也有二壘打的好表現，下一戰福林白隊將要對上台南安慶，陣中有中信兄弟教練陳江和長子陳軒奇，形成另類的棒二代對決，勝者將能挺進4強。

(中時 )