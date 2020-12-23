台中市潭子區環中東路1段158巷路幅狹隘，會車不易。（王文吉攝）

台中市潭子區環中東路1段158巷路幅狹隘，事故頻繁，市議員賴朝國23日與邀集相關單位現勘，市府建設局同意投入3500萬元改善道路彎曲狹隘並增加會車空間，將在釐清用地範圍及取得同意使用後，辦理灌溉排水溝加蓋工程。

立委楊瓊瓔服務處張瑋倫秘書指出，環中東路1段158巷因路幅僅有3、4公尺，時常引發行車糾紛跟車禍。賴朝國也說，該路段會車不易，上、下班經常回堵到環中東路。

建設局官員簡報說明，將投入3500萬元，進行加蓋拓寬道路，改善道路寬度不足的問題，改善範圍總長度約300公尺。潭子區長林國聲說，該路段常期以來車禍事故不斷，期盼改善後，能減少事故及車輛會車不易的情形。

建設局長陳大田說，該工程將分成兩個階段進行，第一階段將針對潭子新興路1段11號對面水利溝規劃辦理加蓋拓寬道路，並洽請農田水利署釐清用地範圍及取得同意使用，後續辦理加蓋工程。第二階段請台中市都市發展局加速辦理都市計畫通盤檢討劃設都市計畫道路，以及後續籌措預算辦理開闢作業。

(中時 )