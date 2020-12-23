再2天新北市升格就滿10年，新北城鄉局今市政會議提出「翻轉新北、越來越美」報告，除細數歷年重大建設，也擘劃2030願景，包括成立環境美學顧問團，未來將針對各區建設提供美學建議，另擬選出29區各自代表色，打造各地新地標，期許新北帶動北台灣1000萬人發展，甚至是全台發展。

今日報告由新北市副祕書長邱敬斌打頭陣，細數新北市十年來的改變，包括基礎建設28座橋梁、16座國民運動中心與100座共融公園等建設，感謝過去所有人員對新北的貢獻。

城鄉局長黃國峰則提出新北未來10年的願景，新北市未來將以「內環」三大軸心新板特區、三重第二行政中心、新莊副都心為基礎，透過公辦都更等模式，如未來的永和、土城、樹林、新莊等行政園區，成為啟動既有危老社區都更引勤。

而外環，則連線蘆洲南、北側重畫區到新店十四張形成的「微笑曲線」，串聯五股垃圾山、新泰塭仔圳、泰山楓江、新莊知識產業園區、土城暫緩發展區、土城彈藥庫、樹林柑園、三峽麥仔園、中和灰磘等，可提供近2000公頃土地，並取得重大公共設施用地，補足都市公設不足問題。

黃國峰說，除了工程建設，市府還要透過城市美學再造，除了都更三箭、新北綠家園，市府也已成立 環境美學總顧問團，未來將針對各局處相關相關建設，提供美學建議，未來也擬提出各行政區代表顏色，讓新北各城市發展有特色美學地標建築。

新北市長侯友宜說，這次報告不是一個結束，而是開始，2030是新北市新挑戰，作為全國最大城市「新北市做大市，也要做大事」，不想其他的「做事、做事、再做事」，希望新北能夠帶動北台灣一千萬人口的大發展，進而帶動全台兩千三百萬人都能安居樂業，要所有局處首長一起拚新北市的未來與台灣的未來。

(中時 )