台南市議會慶祝縣市合併10周年，邀請國寶級手繪看板大師顏振發，花了5個月的時間，繪製台南縣市議會至今所有正副議長的肖像畫，23日起在台南市議會大廳展出。顏振發還表示，從他開始畫看板到今年已是第50年，畫的正副議長也剛好有50位，真是有趣的巧合。

台南市議長郭信良表示，市議會平時就會不定期推出議事史料展，此次特展為了讓民眾耳目一新，特地委託聞名國內外的國寶級手繪看板大師顏振發，繪製台南縣市議會至今所有正副議長的肖像畫。這些肖像畫很有文化、藝術價值，也為所有市民鄉親留下永遠的回憶。

郭信良認為，透過此次回顧展，鄉親們可以一次看盡10年來台南市議會的轉變，以及歷屆議員在推動市政的努力。他還舉例說，從此屆議員2年來審議的各類議案高達2625件，這個驚人的數字可以看出本屆議員們問政的認真，值得市民肯定。

副市長許育典強調，顏振發對台灣文化傳承有重大貢獻，譬如衛福部長陳時中造訪台南時，看到顏大師畫的「五虎將」作品，也深受感動；以後府會還將持續與台南市重要的大師們合作，呈現有文化亮點的作品。

顏振發指出，為了這批正副議長油畫，有時他在清晨2點多就開始畫，前後共用了5個月的時間。今年是他開始畫看板以來的第50年，要畫的正副議長剛好有50位，真是有趣的巧合。

「台南市議會歷屆正副議長油畫展及合併升格10周年回顧展」展期至明年1月3日，展出時間為每天上午10點到晚上9點半。郭信良邀請民眾參觀完展覽後，也順道欣賞在永華府會園區展出的燈會菁華展，並請市民們配合中央提出的防疫5原則，確實防疫。

(中時 )