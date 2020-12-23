桃園市長鄭文燦加入學生社團課程，分享自己的經驗、與學生拉近距離。（姜霏攝）

蘆竹上南崁地區近年來就學人數不斷增加，刺激了蘆竹區的教育需求，而南崁國中也不斷增班，為了讓學生的活動空間及教學設備更加完善，桃園市府斥資約3億7千萬，興建藝文科學專科大樓、運動場整建工程及校舍教室設施。

藝文科學專科大樓為地下1層、地上5層，分別地下1層為停車場，1樓為圖書館，頂樓為大型綜合活動中心，2至4樓則規畫專科教室，包括3間自然實驗室、2間表藝教室、2間美術教室、2間音樂教室、童軍教室、木工教室、未來教室、創客教室及國際教室等，讓原本因增班而捉襟見肘的教學設備與空間，獲得充分的更新與紓緩。

桃園市長鄭文燦23日出席南崁國中新建藝文科學大樓啟用典禮，表示藝文科學大樓耗資3億3100元，而另外校舍教室設施設備經費為3950萬元，總共3億7050萬元，而鄭文燦也參觀了南崁國中新設圖書館暨社區共讀站，並參與學生的社團課程，除瞭解學生如何運用ipad、網路資訊及圖書館資源進行資料搜尋與統整報告外，更與同學們分享自身「自助旅行」的經驗，另也提醒學生在規畫旅行時應注意的各項細節、廣告話術陷阱與旅遊安全的重要性。

鄭文燦說，期盼學校除了培育學生的基礎學科知識外，更能實現「動手做、做中學」的實作精神，進而提高學生的學習成效。另鄭文燦也讚許校方將綠色建築與環保觀念落實於新校舍中，未來也期許南崁國中能持續推動創客精神動手實作，成為蘆竹區的自造教育與科技中心。

(中時 )