竹南天主教聖家堂安排菲籍移工合唱聖誕歌曲陪啟智中心院生歡度聖誕。（謝明俊攝）

竹南天主教聖家堂聖誕裝飾充滿聖誕氣氛。（謝明俊攝）

竹南聖家啟智中心原本安排院生上街報佳音，但遇雨取消。（謝明俊攝）

菲籍移工合唱團唱聖誕歌曲讓竹南聖家啟智中心院生歡度聖誕

聖誕節屆臨，竹南天主教聖家堂啟智中心，特別在23日安排院生走出戶外，到竹南街頭報佳音，台積電志工也陪同院生歡度聖誕，但因天公不作美陰雨不斷，活動改在教堂舉辦禮拜，並由菲籍移工組成合唱團合唱聖誕歌曲，與院生共慶聖誕，讓教堂內外充滿濃濃的歡樂節慶氣氛。

竹南天主教聖家堂是當地富有歷史意義的老教堂，也是當地天主堂重要的信仰據點，近年來，隨著菲籍移工大量移入，也成為篤信天主教的菲籍移工每周重要聚會點，教會特別派來一名菲籍神父，專門替菲籍移工服務，依照菲律賓天主教儀俗，每年聖誕節前9天，每天上午都須在教堂舉辦彌撒禮拜儀式，至平安夜為止，因此，聖家堂附設啟智中心舉辦上街報佳音活動，都會與菲籍移工禮拜配合，藉由宗教力量達到族群融合。

聖家啟智中心目前收容61名院生，每年的平安夜前一天，中心都會安排院生走上竹南街頭，向大家報佳音，讓聖誕歡樂氣氛散布每一角落，活動行之有年，除了聖家堂志工參與外，近幾年來，台積電竹科廠區都會有年輕員工為關懷院生，組成志工隊前來參加報佳音活動。

今年台積電的志工隊除了準備聖誕帽送給全部院生外，事前還一一調查過每個院生心中最期望收到的禮物，由志工隊準備好後，於23日親手送給全體院生一人一分，讓院生感受到被關懷的熱情。

由於適逢天雨，原本要遊行報佳音的活動臨時喊卡，改在聖家堂老教堂舉行彌撒禮拜，菲籍神父特別請來菲籍移工組合唱團，替院生獻唱多首聖誕歌曲，讓院生們一樣同享受節慶的喜悅。

(中時 )