聖誕節屆臨，竹南天主教聖家堂啟智中心，特別在23日安排院生走出戶外，到竹南街頭報佳音，台積電志工也陪同院生歡度聖誕，但因天公不作美陰雨不斷，活動改在教堂舉辦禮拜，並由菲籍移工組成合唱團合唱聖誕歌曲，與院生共慶聖誕，讓教堂內外充滿濃濃的歡樂節慶氣氛。
竹南天主教聖家堂是當地富有歷史意義的老教堂，也是當地天主堂重要的信仰據點，近年來，隨著菲籍移工大量移入，也成為篤信天主教的菲籍移工每周重要聚會點，教會特別派來一名菲籍神父，專門替菲籍移工服務，依照菲律賓天主教儀俗，每年聖誕節前9天，每天上午都須在教堂舉辦彌撒禮拜儀式，至平安夜為止，因此，聖家堂附設啟智中心舉辦上街報佳音活動，都會與菲籍移工禮拜配合，藉由宗教力量達到族群融合。
聖家啟智中心目前收容61名院生，每年的平安夜前一天，中心都會安排院生走上竹南街頭，向大家報佳音，讓聖誕歡樂氣氛散布每一角落，活動行之有年，除了聖家堂志工參與外，近幾年來，台積電竹科廠區都會有年輕員工為關懷院生，組成志工隊前來參加報佳音活動。
今年台積電的志工隊除了準備聖誕帽送給全部院生外，事前還一一調查過每個院生心中最期望收到的禮物，由志工隊準備好後，於23日親手送給全體院生一人一分，讓院生感受到被關懷的熱情。
由於適逢天雨，原本要遊行報佳音的活動臨時喊卡，改在聖家堂老教堂舉行彌撒禮拜，菲籍神父特別請來菲籍移工組合唱團，替院生獻唱多首聖誕歌曲，讓院生們一樣同享受節慶的喜悅。
(中時 )
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