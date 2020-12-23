國民黨文傳會副主委鄭照新。（趙婉淳攝）

台中市長盧秀燕日前當面向美國在台協會（AIT）處長酈英傑表台反萊豬，傳出國民黨主席江啟臣事後主動求見AIT，遭國民黨駁斥，江今天動怒批「胡扯」，還說「有人刻意挑撥」。國民黨副祕書長黃奎博批評，放話者刻意放出不必要謠言，企圖扭轉萊豬進口焦點，減少監督民進黨的新聞比重，這是滿明顯的政治操作。

有媒體報導指出，江啟臣在盧秀燕會面酈英傑後，主動求見酈英傑，會中除了重申國民黨反萊豬不反美的立場，也婉轉表達「管不住國民黨」的訊息，不過，國民黨昨晚發聲明駁斥此傳聞，指江啟臣未在酈英傑與盧秀燕見面後，主動求見酈英傑。

江啟臣上午受訪時動怒批「胡扯」，坦言不知道是誰刻意挑撥，但不是事實的東西他就要出來反駁，也盼媒體不要再做這種沒有事實查證的報導，外界也可以去求證AIT。

國民黨副祕書長黃奎博說，盧秀燕會面AIT之後，國民黨絕對沒有主動求見美國官員，也不會主動幫中市府向美方解釋，更不可能代表中市府或國民黨向美方道歉，不過國民黨持續和AIT保持工作階層的溝通，希望民進黨順應反萊豬的民意，以食安為先，重新和美國政府談判萊豬進口問題。

至於誰在刻意放話操作，國民黨文傳會副主委鄭照新說，消息人士故意放錯誤訊息，讓媒體在不知情的情況下報導出來，基本上就是要在萊豬議案表決之前，分散大家的監督力道，也刻意透過放風聲來攻擊盧秀燕，這種分化與刻意的行為其心可誅，不實謠言經過澄清之後，經不起事實檢證。

黃奎博判斷，此時放出江啟臣求見AIT道歉或示弱的不必要謠言，是希望在萊豬進口之前，扭轉萊豬進口的焦點，讓國內有其他政治標靶可以追尋，就可以減少民進黨率爾開放萊豬的新聞比重，這是蠻明顯的政治操作。

鄭照新批評，據他了解，多名綠營人士不斷地在節目與媒體言談之間，暗示江啟臣在盧秀燕之後求見AIT，顯示綠營刻意放話，他反問，放話者有出席國慶酒會等公開場合嗎？若無，又是用什麼樣的證據放出這類傳言，彷彿有千里之外的竊聽器，無論如何都不是非常正派的手法。

(中時 )