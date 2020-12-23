教育部體育署「體育逆光飛翔天使計畫」執行邁入第7年，今天舉辦109年體育逆光飛翔天使宣傳影片首映會，邀請5位不同運動領域的選手，透過他們的生活經歷、克服困難環境的勵志故事，鼓勵大家效法他們堅毅不撓的意志。

體育逆光飛翔天使計畫透過校園巡迴座談會方式，邀請退役運動選手及總統教育獎得主深入校園，傳達生命正面能量，並透過紀錄片方式，刻畫5位運動主角的心路歷程。

來自高雄的舉重潛力新星、「布農族大力士」謝孟恩，父親因為生病無法工作，只能靠低收入戶補助維生，但在經濟不寬裕的情況下，謝孟恩依舊不氣餒，國一就加入舉重隊訓練，今年在全國總統盃舉重錦標賽三度打破全國紀錄，現在放眼2022年亞洲運動會能為國爭光。

來自南投、從小和姊姊跟阿嬤相依為命的吳興明，跟著姊姊腳步從國小開始練空手道，從幫忙學長姐倒水、煮茶葉蛋等雜事開始學習，他認為，人生就像茶葉蛋一樣，有裂縫才會入味，未來會努力朝職業選手邁進。

(中時 )