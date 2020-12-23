大陸女星周迅和美籍華裔尪高聖遠結婚6年屢傳婚變，近日更有高聖遠和一名長髮正妹擁吻照在網路瘋傳，兩人婚姻狀況備受關注，今(23日)雙方同時發文「祝安好」，3字認了離婚，高聖遠的新歡也被起底。

周迅和高聖遠婚後沒多久，就傳出聚少離多感情生變，今年5月高聖遠IG更刪光和周迅的合照，近日陸網更瘋傳，他和一名長髮正妹的親密擁吻照，女方更手寫情書甜蜜告白：「親愛的，祝你旅途好運，好好度過每一天，我將滿懷熱情地等你，世界上也許有數百萬朵玫瑰，但我才是那朵屬於你獨一無二的玫瑰。」

高聖遠新歡遭起底是空姐。(圖／翻攝自微博)

因此周迅和高聖遠婚變傳言再次甚囂塵上，而兩人隨後也在微博發文「祝安好」，默認已經離婚。而擁吻照曝光後，高聖遠新歡火速把IG設為私人帳號，陸網更瘋傳她是新加坡人，在微博粉絲有578萬的娛樂博主更爆料，因為兩人即將結婚，且女方已懷孕，所以在徵求周迅同意後，官宣離婚消息。

而比對兩人IG帳號，可以看到高聖遠除了關注新歡外，還關注女方的2位好友，表示他早已打入女方

生活圈，且閨密都是空姐，因此外界也猜測高聖遠的新歡，很可能也是名空姐。此外，閨密關注的部分好友，都是從一個台北高端交友社團認識的，因此高聖遠也可能是透過社團和新歡結識。

(中時新聞網)