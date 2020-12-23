雲朗觀光集團旗下雲品(2748)今（23）日應邀參與投資論壇，發言人曾景宏表示營運最差狀況已過，預期今年毛利率可維持24～28％水準，看好日月潭雲品酒店明年營運續揚，「君品Collection」宴會平台及委託經營據點可望增加，增加對館外餐飲營收貢獻比重。

海外布局方面，曾景宏指出在亞洲及歐洲均有委託經營合作邀約，但公司較審慎因應，先聚焦與台泥簽約、透過子公司義大利雲朗轉投資的杭州雲品酒店籌備，目前建築已動工、預計2023～2024年開幕營運。同時，亦有布局歐洲計畫進行中，但進度因疫情而暫時擱置。

曾景宏表示，2020年第三季國旅需求爆發，帶動日月潭雲品酒店營運顯著增溫，館外餐飲業務的婚宴及工商宴會訂單亦逐步回溫。雖然台北君品酒店住房業務仍受明顯衝擊，但已使整體營運在第二季落底、最差時期已過。

雲品前11月合併營收16.12億元，雖年減24.51％、仍創同期次高，衰退幅度較前10月25.69％收斂。曾景宏表示，因台北君品住房業務仍受影響，預期第四季營收會遜於去年同期，但過往第四季毛利率均較佳，今年仍可望達到往年水準，費用率估與第三季相當。

曾景宏指出，日月潭雲品過往對營收貢獻約30％，今年受惠國旅暢旺，下半年單月平均住房率達86～94％，平均房價逼近9千元，對全年營收貢獻可望提升至40～45％。台北君品因疫情衝擊，平均住房率僅剩約30％，全年營收貢獻估自45％降至35％。

館外餐飲方面，曾景宏坦言今年尾牙及春酒接單狀況不佳、僅剩下往年5～6成，主因大規模桌數轉為少桌數影響，預期今年對營收貢獻將降至20％。不過，因多桌數毛利率較低，雖對營收影響較大，但對獲利影響程度較低。預期公司整體毛利率可維持24～28％。

展望後市，曾景宏指出，日月潭雲品去年完成裝修，明年將進行e Butler升級、營造更友善的智慧酒店。且今年散客比重已突破65％，預期明年整體平均住房率及平均房價均可望持續成長，對公司整體營運有相當助益。

同時，雲品超前部署、提前布局明年國外散客訂房通路，原則上不再承接低價國外團客。雖然目前疫情嚴峻，內部仍審慎預期要到明年第四季才可能開放國境，但認為提前展開布局，在國境開放後即可望迅速為營運帶來效益。

館外餐飲部分，曾景宏表示，頤品及頤璽將持續尋覓合適據點加入，主要聚焦發展「君品Collection」。他指出，加計委託經營的桃園皇家薇庭，去年貢獻館外餐飲營收不到1％的「君品Collection」，今年大幅提升至15～20％，對獲利帶來顯著挹注。

曾景宏表示，「君品Collection」目前有49個合作據點，明年可望持續增加，且目前訂單能見度頗長、已達明年底，預期明年對館外餐飲營收貢獻有望提升至25～30％。委託經營方面亦有幾個中部以北業主洽談合作，目前正審慎評估中，預期委託經營據點亦可望增加。

至於住房業務受影響較大的台北君品，曾景宏表示已利用淡季裝修房、增加家庭客房間數，有助爭取親子等國旅客群，可望對明年營收帶來挹注，並將持續強化跟KKDAY等多元通路品牌合作。

(時報資訊)