鋼管廠美亞(2020)發言人吳倫吉表示，後疫情階段帶動原材料價格飆漲，鋼價漲勢將維持一段期間。展望明年，在全球寬鬆的金融環境下，以及各國加強防疫提振需求，對2021年產業抱持相對樂觀的看法。

美亞今日辦理線上法說會，發言人、業務副總經理吳倫吉表示，後疫情帶動原材料價格呈現波動，也將促使鋼價漲勢維持一段期間。吳倫吉指出，國際鐵礦砂今年初僅80美元，今年12月初來到120美元，本周就急漲到160美元之上，短期價格飆漲，刺激鋼價起漲。中鋼開出明年1月熱軋每噸漲幅逾千元。

在外部以及全球鋼市來看，美亞認為，區域全面經濟夥伴協定（RCEP）簽署，東亞區域經濟整合，台灣被排擠在外，形成RCEP關稅障礙，台廠競爭將愈來愈辛苦。另一方面，中國則主導全球鋼鐵產銷狀況。

短期鋼價隨原材料以及中國等全球需求增加而大漲，但就中長期而言，美亞認為全球鋼鐵產能過剩的形勢未變。日本等高爐廠重新點火，明年第二季的市場供應就值得觀察。至於疫情變化，是否影響明年第一季整體國際貿易也是變數。

美亞今年受惠內銷市場蓬勃，今年前三季，公司鋼品內銷量已達去年全年的92.9%，外銷僅達56%；前三季內外銷總出貨量達去年的88.51%，今年銷售估比去年增加。前三季，公司內銷占比提升至94.7%，高於去年全年的91.02%。

美亞為鋼管專業大廠，產品有碳鋼及不鏽鋼廠；在碳鋼部分，因原料居高不下，鋼價預計也仍會在高位，並看好營建業用管需求。美亞的碳鋼主要產品是營建管，另一產品為機械構造用管，預期將隨著汽車、機械加工復甦步代向上。

不鏽鋼管方面，原材料價格也逐步上漲，管材將隨工程市場看好，獲得需求支撐。

展望明年，美亞看法相對樂觀，主要因全球金融寬鬆的政策相挺，以及各國祭出防疫提振需求，加上原物料成本高位支撐，因此對2021年產業抱持樂觀的看法。

美亞今年前三季營運相對穩定；109年前三季營收37.74億元，歸屬於母公司淨利2.94億元，基本每股盈餘1.32元，略低於去年同期的1.63元。

(時報資訊)