LED廠晶電（2448）、隆達（3698）今(23)日為最後交易日，晶電今收漲1.4元至41.4元，隆達漲0.3元至22.25元。

晶電和隆達成立新控股公司，股份將轉換為富采投控（3714），並聯手搶食Micro LED及Mini LED之訂單；兩家上市公司股票將在12月24日起停止買賣，富采投控將在明年1月6日掛牌上市，同日晶電和隆達終止上市。

以晶電、隆達各自的換股比率計算，富采掛牌參考價將在80元之上。

晶電、隆達今日為股票最後交易日，24日開始，兩檔股票將暫停交易，23日的收盤價攸關富采投控掛牌參考價；依照公司公告的換股比率，晶電每股換富采投控0.5股，隆達每股換富采投控0.275股，兩家公司將成為富采投控100%持股之子公司，以23日的收盤價推算，以晶電收盤價換算的掛牌參考價約82.8元；以隆達收盤價推算的掛牌參考價約為80.9元。

富采投控將於民國110年1月6日，以股票代碼3714掛光電類股，同日晶電、隆達也將下市。

TrendForce LED研究(LEDinside)指出，兩家公司合資成立控股公司後，未來雙方在LED晶片的產能規模占全球比重將達12.43%，且藉由供應鏈整合，將聯手搶食Micro LED及Mini LED之訂單。

晶電、隆達合作，預計將發揮技術互補、創造綜效，共同開發國際客戶。

LEDinside表示，Micro LED和Mini LED的商機湧現，包含蘋果與三星等大廠都對於這兩類新型顯示技術寄予厚望，並開出十分龐大的產能需求預測給相關供應商。晶電與隆達透過成立新公司，來共同承擔龐大的設備投資，將有助於降低營運風險並搶食新型顯示器的市場大餅。

(時報資訊)