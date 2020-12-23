投資人壓寶醫療保健股將持續受惠於對抗新冠肺炎疫情的持久戰，以及蘋果將進軍自動駕駛車市場的傳聞帶動科技股走高，周三日股收高。

周三收盤，日經225指數漲0.33%，為26,524.79點。東證一部指數漲0.23%，為1,765.21點。

製藥股獲利前景看好，股價收漲0.9%。此前瑞穗證券調升第一三共（Daiichi Sankyo Co Ltd）目標價，以及傳染力更高的新冠肺炎變種病毒在英國擴散，引發對這場抗疫戰將拖得更久的擔憂。

在蘋果勁揚帶動下，隔夜那斯達克指數再創新高，受此激勵，電子零件股與資通訊股分別收漲0.8%與0.03%。外媒報導，蘋果公司最快將於2024年生產一款自動駕駛車。

東京核心30指數以第一三共與Keyence表現最佳，分別漲2.9%與1.9%。軟銀集團跌2.56%，本田汽車跌2.33%，表現最差。

日媒報導，日本政府將設定一個目標，到2030年代中期，將禁止銷售新的汽油動力車，這項消息使汽車股受到打壓。

金融股表現疲弱，顯示投資人對該族群的看法仍然保守謹慎。

(時報資訊)