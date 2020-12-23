據美媒《NBC》指出，一再替川普打選舉訴訟官司但接連吞敗的川普律師團主帥、川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）恐遭法院下令搜索！報導指出，朱利安尼的電子郵件因涉及與俄羅斯官員的關係，引起紐約南區檢察官關注，並已通報司法部官員，以便法院批准對朱利安尼的搜索令。不過，目前仍未知位於華府的司法部是否同意。

據美媒《NBC》指出，紐約南區檢察官已通報司法部，準備向川普私人律師朱利安尼發搜索令，以便索取其電訊通訊，了解他與俄羅斯情報人員之間關係。

報導引述2名知情人士指出，聯邦檢察官正準備針對朱利安尼的電訊通訊發出搜索票，顯示針對這位川普私人律師的調查仍在積極進行中，或許還會加快進行，不過目前的調查進展仍未知。

據美媒《華爾街日報》於2019年10月率先報導指出，朱利安尼涉嫌在烏克蘭與俄羅斯情報人員往來之後，引起檢方關注。而紐約南區檢察官在調查朱利安尼的銀行紀錄後，他的助手、2位佛羅里達州商人帕納斯（Lev Parnas）和佛魯曼（Igor Fruman）於同月在杜勒斯國際機場遭捕。

檢方表示，兩人密謀讓不明的俄羅斯商人提供至少100萬美元外幣，流入聯邦或州政府候選人陣營，藉此取得影響力。朱利安尼曾表示，帕納斯與佛魯曼曾協助他在烏克蘭調查拜登父子。

但自《華郵》今年2月報導檢方正在接觸該案證人並尋找相關文件後，朱利安尼與俄國情報人員往來、並要求烏克蘭當局調查拜登父子的案件，就未有新消息。不過據2名知情人士透露，該案其實仍在積極進行中，但紐約南區聯邦地區法院與司法部都拒絕評論。

不過，報導也指出，隨著大選告一段落，司法部已下令禁止檢察官採取恐影響大選的過度行為。對此，曾任維吉尼亞東區聯邦法院法官的羅森柏格（Elizabeth Rosenberg）表示，司法部官員可能會很猶豫是否該對與本屆大選緊密相關的朱利安尼發搜索令，擔憂這恐轉為大眾議題。

(中時新聞網)