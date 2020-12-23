香港壹傳媒集團創辦人黎智英，被控違反《香港國安法》與詐欺罪，已兩度被拒絕保釋，還押於赤柱監獄。今（23）日上午黎智英被押解到高等法院，就兩案申請保釋，下午獲批准。

據《東網》報導，黎智英由資深大律師鄧樂勤代表，在庭上提出多項論點，保證黎智英若獲保釋外出不會潛逃，法官下午1點宣布休庭，下午2點45分續審。

案件由《港區國安法》指定的原訟庭法官李運騰處理，下午批准黎智英保釋外出，條件包括1000萬港元保釋金、3名人事擔保各10萬元、不得離港，除到警署及往法庭應訊外，不得離開住所，且須交出全部旅遊證件，每周到警署報到3次。

先前多次持英國國旗出現反修例示威現場的「王婆婆」，今上午9時許於高院外的囚車出入口，稱要聲援黎智英，遭警方勸阻無效，最終由數名女警將她抬離。

黎智英長子黎見恩、次子黎耀恩、前天主教香港教區主教陳日君、民主黨前主席何俊仁、工黨副主席李卓人等人均到庭旁聽。

黎智英於本月3日，因涉串謀壹傳媒集團高層欺詐香港科技園公司，隱瞞位於將軍澳工業邨廠房用途遭起訴，當日即申請保釋，不過遭總裁判官拒絕，須還押監房看管至明年4月16日再訊。

還押期間，黎智英再被控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，12日被押至西九龍法院開庭，當日也申請保釋，總裁判官以他有機會在保釋期間再犯為由拒絕，該案同樣押後至明年4月16日再訊。

(中時新聞網)