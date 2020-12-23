隨著2022年地方選舉接近，各黨都開始布局，有媒體近日公布六都市長最新民調，其中新北市長侯友宜以77%施政滿意度奪下冠軍，其次為桃園市長鄭文燦、台南市長黃偉哲。對此，深媒體人黃暐瀚則說，對比2019年民調，侯友宜爆發、增加最多，「升到了77%，嚇人！」

黃暐瀚在臉書寫下，值得注意的重點是侯友宜遙遙領先，並且是「大幅進步」，去年他的滿意度只有42%，短短一年，增加35%，升到了77%，嚇人！另外，他在政論節目《少康戰情室》中談到此事時直言，侯友宜在2019年的民調並不高，是42%，當時還輸給鄭文燦很多，但是他現在現在爆發上來。

對此，黃暐瀚分析，侯友宜民調上升，可能跟2019、2020年的國民黨，以及中央狀況有關，「講白一點，2019年有很多人覺得侯友宜沒有很挺高雄前市長韓國瑜，因此國民黨一半支持者可能沒有支持他」；但他認為「現在狀況已經改變了」。

而針對民調結果，有網友則是認為「民調大部分只能看出台灣人在政治上還是以選政黨為主的心態」、「希望各縣市長不管排名如何，先發表各縣市自發抵制萊豬」、「民調跟提問的題目有很大關係，不相信民調」。

(中時新聞網)