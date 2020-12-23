台灣253天本土零確診破功，繼指揮中心昨(22)日公布紐籍機師及廣達集團女員工活動足跡後，今天網路又瘋傳疑似有新的足跡曝光，引起民眾恐慌。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天面對媒體詢問時面露不悅，竟直接叫記者「不要再問」，表示一切以指揮中心公佈為準。

【現場直播】新增6例境外移入 疫情指揮中心記者會｜2020.12.23

紐西蘭機師確診新冠肺炎後，因與廣達集團女員工密切接觸，造成本土感染，指揮中心昨天公布這兩名確診病例在自主健康管理期間活動足跡包括新光三越台北天母店、遠東SOGO台北天母店和好市多南崁店。

除了這3個地點之外，今天又傳出更多新足跡，包括日本交流協會、松山區、象山等，台北巿議員徐巧芯質疑，她取得的資料和指揮中心之前公布的足跡不一樣，向相關單位求證未果，自行向相關店家求證，得到的回覆是「確實有這件事」。

指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，公布足跡的基本原則是「不能掌握」才會公開，對於相關違規、洩漏已交由政風單位調查。由於確診病例足跡引起民眾高度關注，因此媒體今天在記者會上不斷追問，陳時中則不悅表示「不要再問」，一切足跡以指揮中心公佈為準。

指揮中心發言人莊人祥表示，關於網路上流傳的紐西蘭機師新足跡，由於涉及個案疫調資料，不管是真是假都不能隨意轉傳，若是「真的」就是散佈，違反傳染病防治法；若是「假的」則涉及散布假訊息，提醒民眾收到類似訊息都不要轉傳。

(中時新聞網)