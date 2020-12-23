國立海洋科技博物館結合陳九熹作品，舉辦「自然脈動 生態工筆展」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

國立海洋科技博物館結合陳九熹作品，舉辦「自然脈動 生態工筆展」。（國立海洋科技博物館提供／陳彩玲基隆傳真）

當代新銳工筆畫藝術家陳九熹藉由現代工筆畫風，以寫生造境手法，傳遞對生態關懷，即日起在海科館舉辦展覽，這次以自然脈動為主題，展出多幅新作，知名畫作「雪豹」也在其中，盼大眾能愛惜環境。

國立海洋科技博物館結合陳九熹作品，舉辦「自然脈動 生態工筆展」，海科館長陳素芬表示，陳九熹以田野調查，實地觀察取景，再透過工筆繪畫方式記錄台灣生態，這次展覽以海洋生態為主軸，有多幅新作，部分作品以絹布為創作底材，採用簍空的裱褙方式，保留絹布的透性，呈現台灣海洋的清透，此外，也經由不同形式的陳展、教育與推廣，讓民眾體驗博物館豐富的教育資源。

陳九熹說，這次展出特別以澎湖東吉嶼的紫色鹿角珊瑚群，以及基隆海潮境秘密花園的海扇作為主視覺，並以曾遭受民宿業者獵殺的保育類曲紋唇魚作為創作主角，除了要展現珊瑚礁區最大硬骨魚類的壯美外，也想表達對綠島事件的哀痛，盼大眾認識、尊重大自然。

海科館指出，展覽作品分為海洋、青藏高原2種主題，近20幅畫作，設置在三樓主題館第二特展廳外的長廊，知名作品「雪豹」隱身其中。陳九熹表示，近年氣候變遷導致不正常暴雨，乾旱現象及沙漠化現象不斷擴大，導致雪豹的棲息受到嚴重影響，希望透過畫作讓大家了解生物的生存環境，進而反思，喚起大家愛惜環境、保護自然。

(中時 )