台南市10月底發生某大學馬來西亞籍女大生遭姦殺命案，台南市政府補強設置偏鄉昏暗路段路燈，調查彙整共需3000多盞路燈，缺乏6000多萬經費，台南市民政局23日找來45家宮廟贊助。台南市長黃偉哲表示，將在路燈上掛上認養宮廟名字，彰顯宗教行善社會義舉。
台南市某大學馬國女大生因在昏暗路段遭惡狼尾隨姦殺，引起市民撻伐，台南市工務局調查校園周邊恐怖路段，擴大體檢全市偏鄉道路，確定須增添3000多盞路燈，總經費需6000多萬元。
台南市工務局表示，學校周邊昏暗路段共需369盞路燈，明年第1季優先設置啟用，其餘偏鄉道路還需添購2967盞路燈，預計明年底完成。
這筆經費共需6000多萬，台南市政府除了動用第2預備金，希望宗教團體助一臂之力捐贈，台南市民政局23日呼籲宮廟響應，已獲45家宮廟認同，其中北門區二重港仁安宮當場捐贈100萬元經費，當作市府設置路燈基金，其他寺廟也當場捐紅包贊助。
黃偉哲以「民眾到廟裡點光明燈保平安，寺廟到馬路上點路燈保民眾」形容宗教造福社會，路燈無差別照亮過路人，無形降低死亡車禍，凸顯宗教行善大愛的本質。台南市政府將在路燈上掛上捐贈寺廟名字，彰顯宗教義舉。
(中時 )
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