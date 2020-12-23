歲女童手臂皮下有腫脹血塊。（中國醫藥大學兒童醫院提供）

中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師蘇旻昱解釋女童就醫時狀況 。（馮惠宜攝）

台中一名兩歲半的女童，日前保母換尿布時發現上面都是血，經通知家長帶去就醫，醫師赫然發現女童身上有多處瘀青，由於不能排除是外力造成，一度請社工介入，更慎重請婦科醫師做陰部檢查，幸轉介至兒童血液腫瘤科，抽血發現凝血功能異常，最後診斷為極罕見的「狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群」。經住院治療狀況已改善，已出院並定期於門診追蹤。

中國醫藥大學兒童醫院兒童血液腫瘤科醫師蘇旻昱指出，狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群是一個罕見的疾病，在兒童族群又較成人族群常見。此種疾病是身體產生了抗體攻擊凝血相關的因子，干擾身體內血液凝固的平衡，因而導致容易產生出血或者栓塞的一種疾病。

在兒童族群中，此疾病約有一半是感染之後造成暫時性的凝血問題，多數病人在三個月之內會痊癒，該名小病患就是在發病前曾感冒。但也有將近四成的病人，其實是原本有自體免疫性疾病，如紅斑性狼瘡。因此需要定期追蹤此病症是否緩解，並追蹤是否有自體免疫性疾病或者及他原因導致狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群。

蘇旻昱指出，狼瘡抗凝血因子併凝血酶原低下症候群的出血情況在個體間存在著很大的差異。有的孩童只有稍微瘀青，之後沒有使用藥物便可自然恢復。但也有像該名小病患嚴重的流血，需要藥物介入治療。

(中時 )