日劇男神三浦春馬今年7月在自宅輕生，璀璨生命於30歲這年終結，死訊震驚各界，至今仍找不到他想不開的原因，當時新聞報導公司跟家屬商量後，已將三浦春馬密葬，如今卻爆出他雙親為爭產鬧得不可開交，導致三浦春馬都離開5個月了，卻連個墓碑都沒有，遑論安葬。

三浦春馬6歲就出道當童星，在演藝圈努力了24年，人氣一直很高，也因此電視劇、電影、代言廣告等工作應接不暇，多年來幾乎沒怎麼休息，加上他生活低調簡樸，花費也不多，收入都好好儲蓄了下來，而他作詞作曲的最後專輯《Night Diver》大賣20萬張，龐大版權收入他個人當然也沒辦法花用，估計遺產高達數億日幣。

據日媒報導，三浦春馬其實是單親家庭的孩子，在他很小的時候父母就離婚了，媽媽再婚對象是牛郎，花錢如流水，未成年就在拍戲的三浦春馬，被當成了人肉ATM，甚至在他成年後，生母還曾跑去跟他公司要錢，擅自要求公司提高三浦春馬的片酬，讓三浦春馬受不了而與之決裂，相傳他成立個人公司跟基金會，就是為了杜絕親人插手他的工作與財產。

而三浦春馬本與爸爸不熟，直到近年他決定挽救親情，跟爸爸再聯繫上，沒想到爸爸經濟狀況不佳，也跟他求金援，讓三浦春馬一度心寒，直到爸爸動了心臟手術，三浦春馬才對父子關係敞開心胸，在離世前1個月，三浦春馬將姓氏從繼父的「笹本」改回生父的「三浦」，也因此被外界認為三浦春馬比較想將財產留給生父，但無論如何，父母雙方都已請了律師準備打爭產大戰，即使是想安放兒子的骨灰，可能也要打官司爭奪，「一人一半」也不是不可能。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)