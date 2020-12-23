台灣高鐵（2633）表示，自2021年1月4日起，調整對號座車票開放預售時程，對號座車票除疏運期間或另有公告外，由現行開放預訂28天內調整為29天內車票，也就是說，1月4日可預訂至2月1日的乘車票。

台灣高鐵表示，為了讓旅客安排行程更加便利，調整後將依照乘車日更方便推算開放訂票日，例如預定出發日若為某周三，則只要往前推算四個星期前的周三即為開放訂票日，並鼓勵旅客提早規劃行程、訂位購票。

台灣高鐵特別提醒旅客，除了每天逐日開放訂位外，每逢週五至週日的周末車票，可於四週前的週五一次預訂，意即週末往返行程可同時訂位，例如明年1月8日週五，可開放預訂2月5日週五、2月6日週六及2月7日週日的車票，協助旅客更方便依自身需求規劃行程，並安排轉乘運具。

同時，目前已使用車站自動售票機及T Express行動購票App取得敬老、愛心票的旅客，若2020年全年均未曾在車站窗口購/取敬老、愛心票，其適用車站自動售票機及T Express行動購票App取票服務的效期將至12月31日止。

台灣高鐵建議，旅客可於搭車前再次透過車站窗口購/取敬老、愛心票，經重新驗證身分後，即可持續使用快捷便利的購/取票服務。

(工商 )