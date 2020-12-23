尚未上任的美國總統當選人拜登（Joe Biden）疑似搶先布局，出手阻攔中國拉攏歐盟。知情人士透露，獲拜登提名的新任美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）對歐盟施壓，使歐盟取消中歐協定討論。

美媒Politico引述消息人士表示，歐盟貿易專員東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）與中國國務院副總理劉鶴原定於當地時間22日上午舉行的會談遭推遲。歐盟成員國代表於當地時間22日下午開會時，也取消對中歐投資協定的議程討論。

中國和歐盟原則上已於日前達成雙邊投資協定，中國同意開放金融、製造業及房地產等市場予歐盟企業，歐盟則計劃放寬中國投資可再生能源市場。雙方擬於2020年底前簽署。

蘇利文對此於21日在推特發文表示，拜登政府歡迎美國的歐洲夥伴，針對共同擔憂的項目進行討論，呼籲歐洲向拜登政府商量中國經濟活動議題。

蘇利文指出，如果中歐如期簽署投資協定，美國希望聯合歐盟重新構建跨大西洋夥伴協議的計劃恐受挫。

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