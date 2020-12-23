大陸證監會23日表示，將著力推動上市公司做優做強，完善上市公司融資制度，為市場引入源頭活水，以五方面工作重點著手實施。

證監會上市部副主任姜小勇23日出席2020年上市公司高質量發展論壇表示，監管部門將優化發行上市的標準，增強包容性，支持優質企業上市。促進市場化併購重組，充分發揮資本市場併購重組主要管道的作用。

此外，計畫完善上市公司融資制度，加強資本市場融資端和投資端的協調平衡，引導上市公司兼顧發展需要和市場融資優化，進而推展上市公司股權激勵和員工持股制度。

陸媒報導，證監會將著手進行五方面工作重點，以提高上市公司質量。包括不斷提升上市公司治理水平；推動上市公司做優做強，為市場引入源頭活水。

暢通出口關，確保退市制度改革落地實施；堅持分類處置，依法查處資金占用和違規擔保；落實零容忍要求，從嚴打擊違法違規行為。

(工商 )