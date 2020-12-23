孫盛希上「OH夜DJ」Waa魏如萱節目宣傳新專輯《出沒地帶 Where is SHI?》，迎接耶誕節到來，兩人也一同演唱〈White Christmas〉等多首好歌溫暖聽眾的心。孫盛希日前曾說渴望在31歲拿歌后、32歲攻蛋、33歲結婚，建立幸福藍圖，魏如萱納悶問她為什麼想要這麼快就結婚？孫盛希表示，因為她很愛小孩，擔心太晚結婚年紀大身體不能生，所以想要早點結婚，希望生個2、3胎。聽完回答的魏如萱大笑兩聲：「哈哈！這就是沒生過的人的講法，等妳生完第一胎再來講是否要再拼下一胎！」

魏如萱提到，孫盛希的音樂事業才正蓬勃發展，如果在3年內結婚，另一半希望她在家帶小孩，不再做音樂，這樣可以嗎？孫盛希說，其實這一題在她人生規劃內也有想過，在她唱歌唱的差不多時，有想過轉幕後，在家創作、寫歌、製作音樂然後帶小孩，不過這也是在真的結婚以後才能思考事情。

而自從孫盛希喊話想要3年內嫁人後，周圍朋友都很認真介紹對象給她，她自爆，如果覺得對方是自己很喜歡的，她可能認識一、兩周就會告白，不過往往對方可能還沒有愛的火花，所以她也樂觀以對，再試下一位。

魏如萱卻認為，孫盛希才30歲，建議放慢速度，不然接下來結婚後的好幾十年都要跟同一個人過，不如把握現在黃金單身跟多一點人認識，觀察期拖長一點，也問問自己是否適合，而且30歲就要轉幕後太早，「耐的住寂寞，才能找到對的人」！

孫盛希已經走出情傷，還請人緣好的魏如萱幫他介紹男生，魏如萱請孫盛希公開自己的擇偶條件，孫盛希笑說，其實節目整段她都在等魏如萱cue這題，她希望對方有運動習慣，兩人可以一起健身，有才華，顏值高更加分！魏如萱聽完條件虧說，很難啦！孫盛希更加碼提出要「湊滿12星座的」想法，想試試看跟什麼星座的人會比較契合，目前尚未接觸有巨蟹、水瓶、射手、魔羯跟天蠍座。

孫盛希上娃娃節目宣傳最新專輯《出沒地帶 Where is SHI?》。（照片提供：Hit Fm聯播網）

孫盛希（右）請人緣好的魏如萱幫他介紹男生。（照片提供：Hit Fm聯播網）

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