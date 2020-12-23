受到新冠肺炎影響，不少準新人將婚禮延至2021年，迫切的想在這年完成終生大事，不過搜狐網命理專欄指出，並非所有人都適合在2021年結婚，尤其是生肖屬兔、屬馬、屬龍者！

生肖兔：

屬兔者若選在2021年結婚，小心婚後會有諸多意外發生，包括感情問題、家庭問題、經濟問題都會接二連三出現，大大打擊屬兔者對於婚姻的憧憬，而陷在悲觀情緒無法自拔。

生肖馬：

屬馬者在2021年結婚的離婚率會變高，事實上屬馬者並沒有做好結婚準備，在匆忙的情況下步入婚姻會讓生活變得越發困難，因此務必慎重考慮，不要因為一時衝動而做出錯誤決定。

生肖龍：

屬龍者在2021年時，命格受到「破太歲」影響，容易導致破財、破情的情況，這一年無論是財運或是愛情運都不理想，若選在此時結婚，不僅不利婚禮進行，也會對雙方感情造成影響，建議屬龍者將注意力放在其他事情上。

(中時新聞網)