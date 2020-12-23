勞動部勞動基金運用局管理規模逾4.8兆基金，其國內投資組前組長游迺文涉貪炒股一事引發國人嘩然，對此，立委林淑芬表示，其實在勞動部福祉司監理科的報告中多次提及，交易上有缺失，問題平時就知道了、但沒人要檢討。

立法院社會福及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會就「如何強化人力仲介公司管理照護移工責任及落實邊境檢疫之具體措施」及「勞動基金違法炒股事件檢討報告暨強化監督及內控機制」專案報告。

立法院社會福及衛生環境委員會今天邀請勞動部等部會就「如何強化人力仲介公司管理照護移工責任及落實邊境檢疫之具體措施」及「勞動基金違法炒股事件檢討報告暨強化監督及內控機制」專案報告。（林良齊攝）

林淑芬表示，問題平時就知道了，但沒人要檢討，雖然進出交易室要錄影、指紋辨識，但如2019年10月時交易室門沒有關，指紋資料進出僅有1人留指紋，「難道這不是行政管理的問題嗎？」

林淑芬提及，2019年去年第二季財務查核時仍發現委外代操買入「注意」股票，明卻又自稱沒有買，勞動部長期怠惰、沒有法律責任也不用追蹤行政責任。

立委高嘉瑜說，游迺文從2015年至今有多次檢舉，而政風處稱善盡行政調查之能事，卻連其臉書上的照片都沒有掌握；召委蔣萬安則說，政風處刻意忽略行政調查，「非常不堪」。

(中時 )