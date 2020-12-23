耶誕節將至，台南市大內區二溪國小23日舉辦學習成果發表會，並邀請家長一家準備一菜，到校與學童一起用餐，大內區公所也配合學校推出防災闖關活動，區長李義隆變身聖誕老公公發送禮物，小朋友都驚喜萬分。
二溪國小校長陳慶林表示，為了檢視學童一學期下來的學習成果，同時促進親子互動，特別邀請家長一起參加「一家一菜親職共餐音樂饗宴」，讓家長了解子女在校的學習情況。
活動除安排多項健康促進闖關活動，讓學生透過遊戲深入探索各式的健康常識，接著進行學習成果發表，學生在家長的觀禮下，表演各項才藝，獲得家長熱烈的掌聲。
表演結束後，師生一起享用各家家長準備好的菜餚，有的是家長自製的炒米粉、燙青菜，也有家長購買可愛的糕點點心，都是家長精心準備，大家在校園中找尋最好位置用餐，校園老樹琉球松樹下請來學校顧問吹奏薩克斯風，師生一邊午餐、一邊享受音樂盛宴。
李義隆表示，聖誕節是一個充滿愛、感恩與和平的節慶，因此，扮演聖誕老人不僅能撫慰人心，亦能帶來許多歡樂，希望小朋友玩的開心，也能對防災的觀念及登革熱防治有更進一步的認識。
(中時 )
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