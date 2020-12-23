中職休季期間味全龍隊魏應充創辦人盼球隊用心經營台北、新竹主場所在地，打造「棒球生態圈」。味全龍和頂新和德文教基金會「接棒未來」計畫合作，安排球員走入校園與普通班學生互動，很多人都是第一次由專業球員帶領玩棒球，期盼讓近千名學生體會棒球的樂趣，並認識味全龍，明年一起支持這支新軍。

這一波校園巡迴共到台北市芝山、社子、雙溪、文昌國小、TES台北歐洲學校，以及新北市中港國小共6所學校舉辦棒球體驗活動，一共吸引近千名小學生參與，期盼帶動北市士林、天母地區的棒球熱潮。

味全龍校園巡迴，廖任磊（右）耐心指導小朋友。（味全龍提供／廖德修台北傳真）

味全龍大炮曾陶鎔、今年首輪選入的強投廖任磊今天前進社子及芝山國小指導學童，由於學童大多數並未接觸過棒球，曾陶鎔說；「很開心和非科班的小朋友互動，這次都是從棒球體驗開始教，看到小朋友們玩得開心，自己也覺得很有成就感。」透過這樣校園巡迴活動，可讓這些非科班的學生能認識棒球，進而喜歡棒球，未來都能成為味全龍的球迷。

味全龍隊校園巡迴下一站24日將到雙溪國小，由今年二軍中繼王游宗儒、隊長林旺衛出席。

味全龍隊魏應充創辦人長期關心棒球發展，提出「棒球生態圈」構想，希望結合味全龍隊與基層棒球公益團隊，打造可促進各級棒球資源整合回饋、人才交流培育的棒球發展生態圈。球團本月初已在台北、新竹兩地辦理棒壘球盃賽，最近也深入校園，與學生近距離互動，期盼在寒冬中，主場所在城市的棒球熱持續不滅。

(中時 )