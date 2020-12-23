台灣之星再度震撼市場，隆重推出網路門市限定的5G版「用多少付多少」，挑戰5G資費門檻市場最低，月租終身$0起，上網、打電話通通以量計價，且延續「用到5G才付錢」公平、合理的核心精神，4G與5G分開計算，用5G訊號付5G的錢、用4G訊號只需付4G的錢，讓你怎麼用都不會吃虧、一塊錢都不浪費，滿足仍在觀望卻想嘗鮮的消費者能夠輕鬆入手5G。

台灣之星行銷事業部資深副總經理 朱曉幸表示，進入5G世代，我們的5G資費門檻同樣不會高高在上，加上『用到5G才付錢』的全新概念，更加貼近消費者在5G開台初期的實際使用需求，5G開台至今短短半年間，5G用戶數滲透率達5％、提前達標，其中，新申辦／攜碼佔62％、續約／升級佔38％，2021年年中目標滲透率10％。

台灣之星也積極投入網路建設，根據最新調查，目前我們的5G可用率達14.8％、與三大業者相近，5G下載速度較4G快5倍之多，且將於今年底達成高密集人口網路涵蓋80％目標，不僅實踐『最高CP值、服務好、專業佳』品牌價值主張，也為台灣5G普及增添助力。

全新上市的5G『用多少付多少』，讓全民都可以輕鬆入手，享有更公平、更合理的計價模式，同時也針對消費者不同的使用需求，提供月租和預付卡兩種不同產品，完整了台灣之星5G資費產品線，月租最低$0起就可以擁有跨世代行動通訊服務體驗，讓消費者不僅可以有『好』的電信品牌選擇，更有『好用的』電信資費產品。隨著5G『用多少付多少』上市，預計帶動5G整體申辦業績成長15％，並為整體銷售業績挹注強勁動能。

台灣之星網路門市限定之5G「用多少付多少」挑戰業界最低5G門檻，依照使用需求可以選擇「後付」的月租型，以及「先儲」的預付卡產品，月租終身$0起，提供三種資費方案內容供選擇：(1)5G月租型，5G／4G流量分開計價：使用4G網路每1GB流量只要$30，最高收費$499即享4G不限速上網吃到飽；使用5G網路每1GB流量只要$60，最高收費$899即享5G不限速上網吃到飽；若有時用到5G網路、有時用到4G網路，無論怎麼用、最多也只要$899，相較其他電信業者的5G上網吃到飽月租費至少都$1,399起，消費者每月可足足省下$500。

(2)4G月租型：4G網路每1GB流量$30，最高收費$99，內含4GB不限速上網流量，超量後仍可享128Kbps上網輕速吃到飽，可照常使用即時通訊軟體(如：Line、Messenger等)與親朋好友聯繫，適合上網需求相對較低的使用族群。

(3)4G預付型：辦門號只要$49，即可享一日4G不限速上網吃到飽，再贈$50通話金；或可購買$649即可使用45日，內含10GB不限速上網流量，超量後仍可享5Mbps上網輕速吃到飽，相當於每日僅需支付$14.4。且申辦以上三種資費方案，皆可享網內、網外、市話每分鐘$1的語音優惠，讓你上網、打電話一次滿足，每一塊錢都不浪費。

(中時 )