紐籍機師確診新冠肺炎，不僅在飛行期間未佩戴口罩，造成兩名同事染疫，還將病毒傳染給30多歲的廣達集團女員工，但依現行法規，無論本國籍或外籍人士，入境台灣確診後，其治療費用均由政府預算支出，引發網友不滿，感染科醫師王任賢今也表示，「相當不服氣」。

紐籍機師成為台灣防疫破口，令不少民眾憤怒，有網友在PTT上討論其治療費用時，絕大多數都認為「應由本人負擔或是長榮」買單。

據《三立新聞網》報導，中國醫藥大學附設醫院感染科主治醫師王任賢表示，「雖然很不服氣，但也只能接受」，由於此事事關公益政府責無旁貸。他無奈說，若政府不出這筆錢，以後有確診者更不會據實以告。不過，針對紐籍機師疫調不實，遭桃園衛生局重罰30萬，他很贊成，也認為「本就該重罰」。

另外，王任賢也呼籲各縣市政府單位，應停或暫緩辦耶誕節、跨年等活動，他認為紐籍機師與廣達妹，都已在社區趴趴走15日，絕非指揮中心說採檢173名接觸者，這麼簡單而已，呼籲政府在這段時間清查個案所待過的社區、足跡，徹底檢查、消毒，好消除民眾心中的疑慮。

(中時新聞網)