史上最勵志的瘦身過程，絕對不能不提到小禎(胡盈禎)。模特兒出身的她，先前因壓力大再加上罹患「多囊性卵巢症候群」，半年內體重飆升到90公斤，身材走樣她，還曾自曝進海關時，因為和護照上的照片落差太大，被關務人員攔查。
近年開始積極瘦身的她，除了戒酒之外，還定期上健身房，飲食上也做了調整，經過努力，小禎半年內減了將近40公斤，不僅恢復以往模特兒的好身材，健康瘦下來的她更沒有復胖。
成功瘦身後的小禎，也時常在自己的社群平台上曬出自己的美照，她的好身材，也成為許多網友砥礪自己認真瘦身的好典範。近日小禎PO出一張身穿皮褲與小香風背心的全身照，一雙細且長的雙腿馬上成為大家的焦點，只是有網友質疑，照片中小禎右腿看起來怪怪的，粗細也差太多。
面對網友的質疑，小禎也直接標記留著者說：「你這樣站著拍照看看，你也會」，超直接又高EQ的回覆也讓網友大讚「好客氣」；但也有不少網友覺得小禎好像太瘦了，還是要照顧自的身體，多注意健康。
(中時新聞網)
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