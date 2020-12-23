台中港市鎮中心社區大樓林立，人口日益增加，當地居民反映梧棲區民族路3段無公車路線，「明年免費公車限定市民，我們綁卡也用不到！」市議員楊典忠接獲民眾陳情，23日邀請交通局公捷處會勘，協調客運業者評估303、304、616公車路線延或繞駛，提供大眾運輸服務。

楊典忠表示，臺中市政府每年編列將近30億元免費公車經費，明年限定市民獨享，但是海線地區梧棲市鎮中心與沙鹿西站重劃區都是新興發展區，民眾卻無法享受公共運輸的便捷成果。

楊典忠提到，南屯13期重劃、西屯12期重劃、北屯部仔區段徵收、太平新光重劃區很多主要道路都有公車路線行駛，一樣是重劃區，海線卻遲遲等不到，對我們海線居民太不公平。

當地居民陳先生說，台中港市鎮中心民族路、四維路、八德路、大勇路、港都路一輛公車都沒有，不僅沒有十公里幸福、雙十公車，連明年市民限定也沒有。

陳先生接著說，民族路周邊已經蓋10幾棟社區大樓，未來3年會再持續增加將近10棟，如果1棟大樓以100戶計算，近年市鎮中心增加1000戶人口，房子都已經蓋這麼多了，大家都是台中市民，公車路線應隨之增加。

楊典忠指出，從去年至今年10月底，梧棲區增加868人，清水區增加939人，其中以市鎮中心梧棲頂寮里、清水槺榔里的人口增加最多，公共運輸與商業需求自然出現，而當地公車路線集中梧棲市區與台灣大道週邊，希望交通局儘速規劃公車路線，以利當地交通與民眾搭乘。

(中時 )