有鑑於台灣5G今年才起步，消費者停看聽的心態居多，台灣之星今日宣布，推出網路門市限定的5G版「用多少付多少」，讓消費者享有最合理5G資費，積極和其他業者做出差異化，台灣之星也預計，隨著5G「用多少付多少」上市，預計帶動5G整體申辦業績成長15%。

台灣電信市場今邁入5G元年，隨著各家電信業者5G陸續開台，台灣也正式晉升全球5G前段班，進入5G世代，台灣之星指出，有鑑於消費者想試試看5G卻又擔心月租費高、初期涵蓋率相對不足的兩難心情，因此延續4G時代簡單、透明、合理的資費信念，打造人人都可以輕鬆入手的「全民5G」資費方案，相較其他電信業者的5G資費動輒月租1399元起跳，且無論有沒有收到5G訊號、用到5G都要付同樣月租費，台灣之星8月開台時的5G資費門檻最低只要399元起即可入手；月租799元起可享4G不限速吃到飽，並首創「用到5G才付錢」機制，5G用再多也只要加200元，最多月租999元就可享有4G+5G不限速吃到飽。台灣之星今(23)日宣布，推出網路門市限定的5G版「用多少付多少」，挑戰5G資費門檻市場最低，月租終身0元起，上網、打電話通通以量計價，且延續「用到5G才付錢」的核心精神，4G與5G分開計算，用5G訊號付5G的錢、用4G訊號只需付4G的錢。

台灣之星行銷事業部資深副總經理朱曉幸表示，進入5G世代，台灣之星的5G資費門檻同樣不會高高在上，加上「用到5G才付錢」的全新概念，更加貼近消費者在5G開台初期的實際使用需求，5G開台至今短短半年間，5G用戶數滲透率達5%、提前達標，其中，新申辦/攜碼佔62%、續約/升級佔38%，2021年年中目標滲透率10%；同時，我們也積極投入網路建設，根據最新調查，目前我們的5G可用率達14.8%、與三大業者相近，5G下載速度較4G快5倍之多，且將於今年底達成高密集人口網路涵蓋80%目標，隨著5G「用多少付多少」上市，預計帶動5G整體申辦業績成長15%，並為整體銷售業績挹注強勁動能。

(時報資訊)