「如果慢幾秒，後果不敢想像！」陸軍航空特戰指揮部所屬空降訓練中心學員劉姓士官，今上午10點20分實施基本傘跳傘訓練，空跳出機主傘未張開，疑因快速解脫器異常，劉姓士官4秒內緊急拉開副傘，從1250英尺平安著陸，這是劉員的第5次跳傘訓練，雖出狀況但處置得宜，今天也正式成為合格傘兵。

陸軍航空特戰指揮部發言人王俊傑指出，執行跳傘訓練之前都會檢查裝備，事前檢查都沒問題，何以突然出狀況仍須要進一步釐清。他說明，傘兵訓練分地面訓練和空中訓練兩階段，訓練課程過關後才能進行空跳，傘兵完成5次成功跳傘後，即可宣告成為合格傘兵。

今天一共有52名學員接受跳傘，第一波6人、第二波7人，劉姓學員是第11位也就是第二波的第5位，當他從空中一躍而下，主傘卻未張開，地面就看到有異常狀況，所幸，劉員即刻在4秒內作出反應。劉員安全著陸後，初步檢查是右側前胸肩的快速解脫器異常，之後跳傘也就先取消。

王俊傑表示，傘兵基本跳傘訓練相當安全，發生狀況的機率約萬分之一，劉姓士官及時作出處置，才能安全著陸，因此今天也已經取得合格傘兵資格。他也強調，傘兵訓練包括地面和空中訓練都很札實，尤其在空中，遇到狀況要如何及時反應等，都是核心訓練課程，今後也會嚴謹要求落實。

陸航特也肯定劉姓學員平日地面訓練課程紮實，處置得宜，得以確保安全，將持之以恆要求地面訓練，並落實空跳前各項檢查及風險管控作為。

(中時 )