全球科技發展與日俱進，晶圓代工大廠如台積電、三星擴大投資，推進奈米製程，歐美日半導體設備廠最直接受惠。國際半導體產業協會（SEMI）發布全球半導體設備第三季銷售金額達194億美元，年增率明顯成長30％，也較今年第二季成長16％，前三大訂單來源分別來自中國、台灣與南韓。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊說明，疫情推動數位經濟浪潮，5G手機、基地台、車用電子需求飛升，上游的供應鏈包含半導體產業，被動元件等產業看好未來前景，出現併購、擴建新聞，廠商設備採購需求已率先反應全球各地需求躍升。

建議投資人在全球科技產業鏈中瞄準上游關鍵零組件與設備投資機會，篩選頂尖企業，具全球接單實力，例如晶圓代工龍頭擴廠，相關的上游半導體設備供應鏈如美國設備廠商科林研發（Lam Research）、東京威力科創（Tokyo Electron Limited）優先受惠，正是元大未來關鍵科技指數的成分股，今年來截至12/17漲幅超過台積電。

元大未來關鍵科技ETF成分股具「急先峰」特色，第一、趨勢「急」升：隨著歐美新冠肺炎疫情反撲，嚴格管制與封鎖措施勢在必行，5G布建需求趨勢急升，元大未來關鍵科技指數成分股普遍是科技產業上游廠商，掌握5G初期佈建爆發商機。

第二、具領「先」優勢：元大未來關鍵科技指數編製邏輯特別納入研發費用佔比項目，篩選出注重研發實力業者，追求未來競爭力領先優勢，將有助支撐中長期表現。

第三、多國高「峰」：元大未來關鍵科技指數成分股中，多檔具備全球該領域龍頭地位，如同納入各國產業界神山，相對分散了單一產業、單一國家布局風險，短期、中長期投資潛力可期。

元大未來關鍵科技ETF（00876）於今年7月掛牌以來，當時全球股市處於強力反彈行情中，出現第一波獲利了結，此外9月底因行情震盪出現第二波贖回潮，這些太早下車的投資人錯過11月以來股價大爆發期。

元大未來關鍵科技ETF研究團隊建議，投資趨勢向上產業，選對標的就可以勇敢一點，並可考慮搭配定期定額，分批進場，分散風險，等待中長期的獲利機會。

(工商 )