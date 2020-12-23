台灣虎航與KKday同樣創立於2014年，擁有年輕與充滿創意的團隊，今年8月初攜手推出「空中米其林饗宴-大腕燒肉快閃店」微旅行航班，由KKday獨家進行銷售，除創下秒殺紀錄，台虎也成為我國首家執行微旅行航班的公司，雙方於23日正式簽訂合作備忘錄（MOU），首波活動買溫泉泡湯券送台虎未來機票。

台灣虎航員工均年齡32.5歲，KKday平均年齡27歲，雙方對於未來合作非常興奮與期待。台虎今年7月底推出的航空體驗營周周完受，大受好評，在KKday的產品銷售頁上獲得高達4.9分的正面體驗評價，這次正式簽約合作，期待能藉由雙方的競爭優勢，達到加乘效果創造共贏。

台虎董事長陳漢銘於簽約儀式中表示，今年對於航空觀光產業來說，受到疫情的影響，充滿艱困及挑戰。但是台灣虎航仍然努力求新求變，以穩健的企業體質，彈性靈活的因應大環境的改變。而KKday作為面向全球的深度旅遊體驗平台，也持續深化台灣市場，並且努力挖掘台灣觀光旅遊的多元面貌，為疫後的出入境旅遊累積能量。藉由雙方的結盟，台灣虎航與KKday期待能延續先前的合作默契，共同開發潛力商品及客群，在未來推出更有趣且貼近消費者旅遊渴望的體驗創意行程。

除了簽訂合作備忘錄之外，台灣虎航與KKday今日也宣布結盟後的首波合作產品：「北台灣人氣溫泉泡到飽套票」，並於活動中一起啟動開賣儀式。台灣虎航總經理張明瑋表示，以往台灣虎航的日本航線到了冬天需求就相當暢旺，且旅行業者也普遍都會迎合國人愛泡湯的習性，規劃推出類似的季節性產品，往往供不應求。本次與KKday合作，由KKday精選國內的五大溫泉飯店，其溫泉種類和日本各地知名的溫泉水質相似，讓民眾不需遠赴日本，在台灣也能享受泡湯的樂趣。此外，為了滿足民眾渴望赴日旅遊的期待，購買「北台灣人氣溫泉泡到飽套票」者，即可再加贈台灣虎航的日本不限航點來回機票一張，提早入手未來的出國旅遊票券。

本次的「北台灣人氣溫泉泡到飽套票」，一次集齊北台灣五大溫泉飯店，包括北投打卡熱點「大地酒店」、頗負盛名的「北投春天酒店」，深入山林秘境的「陽明山天籟渡假酒店」，以及溫泉控最愛的泡湯重鎮礁溪，KKday 也在此網羅超夯五星級「礁溪寒沐酒店」，以及頗受親子家庭喜愛的萬年源頭湯「兆品酒店礁溪」，五家精選飯店無論是溫泉水質或泡湯氛圍都與日本各地名湯相似，讓民眾在台灣也能朝聖絕美溫泉鄉。

為了滿足台灣民眾對於赴日旅遊的思念與期盼，即日起購買本套票，KKday與台灣虎航將大方加贈台灣虎航日本不限航點來回機票一張，消費者可自由任選北海道、關東、九州等人氣旅遊目的地，提前預定下一趟日本泡湯之旅！待台日雙方開放邊境，KKday就會提供消費者邊境開放後，一年內可旅行的免費來回機票兌換序號。本次台灣泡湯X日本機票組合商品原價超過萬元，現在只要優惠價7,888元，非常超值，由KKday獨家限量開賣，售完為止！

(工商 )