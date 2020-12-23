臺灣企銀響應節能減碳、綠色消費，以行動支持綠色產業，每年向臺北市政府環保局申報綠色採購，日前獲得臺北市政府環保局頒發「綠色採購」績優單位獎狀，連續9年獲得表揚。

臺灣企銀於裝修行舍及採購設備時，優先採用節能標章、環保標章及綠建材等財物用品，今年度全行更新逾百台高效率冷氣、空調主機及辦公場所2.8萬組LED節能燈具。自2017年起陸續取得ISO50001能源管理系統、ISO14064溫室氣體盤查等環境認證，明年起亦將推動ISO14001環境管理系統認證，以順應環保趨勢與國際接軌。

除了從自身做起，臺灣企銀近期亦公告「供應商管理辦法」，簽署「人權及環境永續承諾書」，以督促合作廠商於營運上減少消耗能源、排放溫室氣體、重視環保及人權等議題，與廠商一起推動永續發展。

今年新冠肺炎疫情衝擊，臺灣企銀亦積極扮演振興經濟的角色，從ESG角度思考，持續辦理綠能相關科技產業融資，包括太陽能電池製造、太陽光電、離岸風電等，截至今年11月底，授信金額逾新臺幣662億元。近期統籌主辦台灣銅業公司及達清環保公司聯貸案，兩家公司皆將廢棄物資源化，不僅降低廢棄物處理對環境的負擔，亦提供新的能源方案，達到減少二氧化碳排放的效果。

短期臺灣企銀亦主動參與政府或相關輔導機構推廣綠色產業活動，並強化對高汙染產業及被環保主管機關處分的企業授信風險評估管控；中長期方面將持續深化一般企業轉型，包括協助取得綠色建築、綠色工廠、綠色環保等標章，成為綠色企業，並積極訂定相關綠色產業專案貸款提供融資服務，以最直接的行動落實綠色金融。

(工商 )