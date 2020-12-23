投票結果。

事隔253天，中央流行疫情指揮中心昨(22)日宣布國內新增一例本土確診病例，為廣達集團女員工（案771），她是紐籍確診機師(案765)的接觸者。由於耶誕、跨年等節慶活動將至，指揮中心隨後也宣布相關活動「緊縮措施」，以免造成群聚感染。新北市府更宣布停止歡樂耶誕城戶外集會活動。不少民眾也熱議是否該停辦跨年活動。

針對是否應停辦跨年活動話題，《中時新聞網》昨晚發起網路投票，詢問網友對於跨年活動應否停辦的看法，至今投票共有2,845人參與，其中有2,585人認為跨年相關活動因應疫情變動，應停辦，占總投票數的90.83%；而有244人認為還無須停辦活動，占總投票數的8.57%；另外有17人對該議題表示沒有意見。

投票結果顯示，絕大多數的網友還是認為應停辦大型活動，避免民眾群聚，造成擴大感染的風險，畢竟台灣先前防守得不錯，應珍惜此一好成績，共同守護國人健康。

(中時新聞網)