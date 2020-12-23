壹傳媒創辦人黎智英，被控欺詐後再被控違反《香港國安法》中的「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪。黎今早(23日)被押解到高等法院，一併就兩案申請保釋，法官今午批准黎智英保釋外出。

東網報導，其保釋條件包括須交出1000萬港元保釋金、3名人事擔保各10萬港元、不得離港，除到警署及往法庭應訊外，不得離開住所，並須交出全部旅遊證件，每周到警署報到3次。

此外，被告還需承諾在保釋期間，不得以任何形式與外國政府官員會面；不得接受任何形式的訪問，包括電視、網上社交媒體；以及不得發表文章，直接或間接要求外國制裁及參與敵對行動。

黎智英今日身穿恤衫西裝褲應訊，由資深大律師鄧樂勤代表，控方則由律政司高級助理檢控專員周天行代表，辯方在庭上提出多項論點，以證黎智英若獲保釋外出亦不會潛逃。

黎智英先於12月3日，因涉嫌串謀壹傳媒集團高層欺詐香港科技園公司，隱瞞位於將軍澳工業邨廠房的用途而被落案起訴，當日他申請保釋被拒，須還押至明年4月16日再訊。

黎智英於還押期間，再遭控勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪，於本月12日再被押到西九龍法院提堂，當時他同樣被拒擔保外出。

(旺報 )